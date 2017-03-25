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UEFA’dan ceza gelecek mi?

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UEFA’dan ceza gelecek mi?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan Avrupa kupalarına katılım konusunda zerre tehlike olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA’dan Avrupa kupalarına katılmaları konusunda cezai bir yaptırımın gelmeyeceğini söyledi. UEFA ile görüştüğünü dile getiren sarı-kırmızılıların başkanı kesin olarak böyle bir cezanın verilmeyeceğini söyledi.

Özbek, “UEFA’nın bize gönderdiği mektubu ve bu cezanın nasıl uygulanacağını koyuyoruz. Bazı genel kurul üyeleri biz seneye Avrupa’da yokuz diye demeç veriyorlar. Futbolcular bundan olumsuz etkileniyorlar. Geçtiğimiz hafta cuma günü size daha doyurucu bilgi vermek yolunda UEFA’ya gittim. Galatasaray’ın UEFA Kupaları’na katılması için en ufak bir sorunu yok. Herkes bunu böyle bilsin. UEFA ile yeni anlaşma yaptık. Biz Galatasaray olarak önümüzdeki dönemde disiplini sağlamak üzere anlaşma yapalım. Bizim mali yapımız uyguladığımız gayrimenkul projeleriyle değişiyor. Galatasaray UEFA için çok büyük bir marka. Galatasaray’ın UEFA kupalarına katılmak için zerre kadar problemi yoktur. Geçmişte UEFA’dan bir ceza aldık. Bu hepimizi yaraladı. Sebeplerine girmek istemiyorum. Bu sene bitiyor cezamız.” diye konuştu.

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