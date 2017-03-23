Ukrayna'da cephanelikte patlama

Ukrayna'nın en büyük cephaneliğinde patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yaklaşık 20 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Ukrayna'nın en büyük cephaneliğinde patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yaklaşık 20 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Ukrayna'nın en büyük cephaneliğinde patlamalar meydana geldi.

Russia Today'in (RT) haberine göre, Harkov bölgesine bağlı Balakleya kentine 100 kilometre uzaklıktaki askeri üste bulunan ülkenin en büyük cephaneliğindeki patlamaların neden olduğu yangınların ardından yaklaşık 20 bin kişi kentten tahliye edildi.

Patlama seslerinin duyulduğu bölgede evlerin camları kırıldı.

Yetkililerin, cephanelikteki patlamaların ardından kentin acilen tahliye edilmesi talimatı üzerine yüzlerce araç kentten ayrılırken uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentin Sivil Savunma Departmanından yetkililerin RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "Tahliyenin ilk aşamasında sona gelindi. Halkın çoğunluğu otobüslerle tahliye edildi. Şimdi otobüsler halkın geri kalanını bölgeden çıkarmak için geri dönüyor. Uzmanlar ev ev gezerek kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ediyor." ifadelerini kullandı.

Patlamada ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmezken, 138 bin ton mühimmatın bulunduğu 368 hektarlık alandaki cephaneliğin patlamada hasar gördüğü kaydedildi.

Öte yandan BBC'nin haberine göre, askeri yetkililer patlamaların sabotaj sonucu meydana geldiğini bildirdi.