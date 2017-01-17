Ülke bekasını yeniden düşünün!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, anayasa değişikliği teklifinin, bu ülkede yaratacağı olumsuzlukları, bunun bir karşı darbe anayasası olduğunu dile getirdiklerini belirterek,“Ben inanıyorum ki bu anayasa bu Meclis’ten çıkmayacak” dedi.

AKP Milletvekili İsmail Aydın’ın anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmasını da eleştiren Seyit Torun, şunları söyledi: “İlk 4 maddeyi zaman zaman tartışmaya açtılar. Belli ki niyetliler ve sadece uygun zamanı bekliyorlar. Bu anlamda MHP’yi daha duyarlı olmaya davet ediyor ve oyuna gelme elerini umuyorum. AKP’nin siyasi çizgileri kandırılma ve kandırma üzerine kurulmuş. Türkiye’nin niter yapısını tanımlayan Anayasa’nın ilk 4 madde inin daha önce de AKP tarafından tartışmaya açmıştı. Ben MHP’li vekilleri tekrar düşünmeye davet ediyorum. En az bizim kadar onların da bu ülk yi sevdiklerine inanıyorum. Çünkü bu konu artık siyaset üstü bir memleket meselesi haline geldi.



Türkiye’nin bekası söz konusu. Umarım herkes bir kez daha düşünür. Bu değirmene su taşıyanlar örecekler ki o değirmen onları da, demokrasiyi de, Türkiye Cumhuriyetini de öğütecek. Türkiye’nin bekasını ve çocuklarımızın geleceğini yeniden düşünsünler.”