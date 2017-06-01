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Ülkeye dönmeyen FETÖ sanıkları vatandaşlıktan çıkarılacak!

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Ülkeye dönmeyen FETÖ sanıkları vatandaşlıktan çıkarılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin grup toplantısında FETÖ soruşturmaları kapsamında kaçan veya ülke dışında bulunanlar için yaptığı "Vatandaşlıktan çıkarılacaklar" uyarısı Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik yargı sürecinde yurtdışındaki bazı şüpheliler ülkeye dönmedi, bazıları da yurtdışına kaçtı. İfadeleri alınamayan bu durumdaki şüpheliler ile ilgili 6 Ocak’ta 680 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle (KHK) düzenleme yapıldı. KHK’da, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan değişikliklerle bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmalarının yolu açıldı.

KHK’ya göre, Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Anayasa’yı ihlal”, “Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı”, “Yasama organına karşı suç”, “Hükümete karşı suç”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan”, “Silahlı örgüt” ve “Silah sağlama” başlıklarındaki suçlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Türk vatandaşları yurtdışında ise mahkeme 1 ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla isimlerini Adalet Bakanlığı’na bildirecek.

 Habertürk gazetesinde yer alana habere göre Adalet Bakanlığı, bu isimlere Resmi Gazete üzerinden “Yurda dön” çağrısı yapacak. Buna rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyenler, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılacak.

İLK BİLDİRİM FETHULLAH GÜLEN'DEN

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs’ta FETÖ davasının firari sanığı Fethullah Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 680 sayılı KHK’daki düzenlemeye atıfta bulunan mahkeme, bakanlığa gönderdiği yazıda, “Yargılanması devam eden sanık Fethullah Gülen’in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurtdışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı’na sunulmuştur” ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iade süreciyle ilgili “Vatandaşlıktan çıkarmış olsanız bile bir birey sizin ülkenizde suç işlemişse onu talep edebilirsiniz. Vatandaşlıktan çıkardık ve aklandı diye bir şey söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.

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