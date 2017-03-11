Ülkü Ocakları Başkanları Konya'dan seslendi: Hayır!

Ülkü Ocakları eski genel başkanları Konya’da “Ülkücü Tavır Hayır” sloganıyla vatandaşlarla buluştu.

Konya Yaka Meram Öncü Düğün Salonu’nda Ülkü Ocakları eski genel başkanları başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa referandumuna neden ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

Yoğun ilgi gösterilen programa Ülkü Ocakları eski genel başkanları; Atila Kaya, Ulvi Batu, Suat Başaran, Azmi Karamahmutoğlu, Alişan Satılmış ve Hakan Ünser katıldı.

ADAM OLMAK İÇİN ADAM KALMAK İÇİN

Programda söz alan Atila Kaya,"Türk tipi başkanlık diyorlar. Nereniz Türk tipi ki, başkanlığınız da Türk tipi olsun” derken, Azmi Karamahmutoğlu ise “Derin devlet Ankara’daysa derin millet de buradadır” diye konuştu. “Adam olmak için adam kalmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugüne kadar oluşmuş bütün kaynaklarının ona buna peşkeş çekilip, yandaşlarının boğazından geçmemesi için, haram zıkkım olması için hayır diyorum” diyen Alişan Satılmış, “Çünkü ben bir Türk Milliyetçisiyim” diye de ekledi.

KANDIRILA KANDIRILA 7 KOCALI HÜRMÜZ’E DÖNDÜLER

“Ellerindeki sınırsız, iktidar, medya ve para gücü ile yaptıkları propogandalarda sürekli gerçek niyetlerini gizliyorlar” diyen Ulvi Batu sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi önümüzdeki yeni anayasa değişikliği ile Milletin namusu tek adama teslim edilmek isteniyor. Hem de kandırıla kandırıla yedi kocalı Hürmüz’e dönmüş bir iktidarın isteği ve planı ile. Günlerdir ellerine geçirdikleri medya gücü ile 15 yıl tek başlarına iktidar oldukları ve her istediklerini yaptıkları halde yapamadıklarını engelleyen bürokrasiden şikayet ediyorlar. Aslında şikayet ettikleri bürokrasi değil. Milletin namusunu teslim ettiği devlettir. Devleti aradan çıkartmak ve zaten iyice yorup perişan ettikleri devlet kurumlarını tamamen partizanlaştırmak için iktidarı tek elde (tek adam)da toplamak istiyorlar.”