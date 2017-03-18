Ülkü Ocakları başkanlarının Sivas programı iptal edildi!

Ülkü Ocakları eski başkanlarının Sivas'taki 'Hayır' programı da salon engeline takıldı.

Sivas Milliyetçi Kadınlar Derneği'nin organize edeceği, 23 Mart'ta Ülkü Ocakları eski başkanlarının katılacağı "Hayır" programı az bir süre kala iptal edildi.

15 Mart'ta Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na ödemesi yapılan salon, Oda Meclisinin 2012'de aldığı kararı gerekçe gösterilerek 1 gün sonra iptal edildi.

Alınan kararda "Odamıza ait salonlar Oda Meclisimizin 2012 yılında aldığı karara istinaden siyasi partiler dışında herhangi bir siyasi içrerikli etkinlik için tahsisi edilmemektedir" denildi.