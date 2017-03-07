Ülkü Ocakları eski Başkanı'ndan, 'bozkurt' yorumu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ünser ülkücülerin yüzde 80'inin hayır oyu vereceğini de söyledi. Ünser ayrıca, yeni düzenlemenin ülkeyi tek adamlığa götüreceğini şu sözlerle ifade etti:

"ÜLKÜCÜLERİN YÜZDE 80'İ HAYIR DİYECEK"

"150 yıllık bir parlamento geçmişimiz var, biz bu tek adamlardan kurtulup bugünlere geldik yeniden tek adamlığa dönmeyelim. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ülkücü camia yüzde 80'nin üzerinde hayır oyu kullanacaktır. yüzde 20 evet diyecek değildir. Kararsız çok."

"ÖRDEK AVINA ÇIKMIŞ AVCI GÜLÜŞÜ GİBİ"

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Hakan Ünser, Başbakan Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasını ilginç bir benzetmeyle eleştirdi. Hakan Ünser Yıldırım'ın bozkurt yaparken gülmesini, ördek avına çıkmış avcıya benzetti.