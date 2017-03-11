Ülkü Ocakları eski başkanları 'hayır' dedi

Aydın Ülkü Ocakları eski başkanları referandumda “hayır” diyeceklerini açıkladı. Eski Başkanlar adına açıklama yapan Güngör Türk, “Ülkücülerin yüze doksanı mevcut değişikliğe karşı çıkıyor" dedi.

Aydınpost. com'un haberine göre, Aydın Ülkü Ocakları eski Başkanları rbaşkanlık sistemine 'hayır' diyerek MHP'deki 'hayır'cı kıyımına çok sert tepki gösterdi. Eski başkanlar adına açıklama yapan Güngör Türk “Ülkücülerin yüze doksanı mevcut değişikliğe karşı çıkıyor" dedi.

Hiçbir işini yarım bırakmamış ülkücüler olarak referandumda hayır diyeceklerini belirten Türk, “Türk milletinin egemenliğe sahip çıkması ve çocuklarına özgür bir gelecek bırakabilmesi için şimdi hayır demesi yetecek, geç kalınması durumunda ise çok daha fazlası yetmeyecek” diyerek getirilmek istenen başkanlık sistemine dikkat çekti.

Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu’na yapılan saldırıları kınayan Türk, bu çirkin saldırıları ülkücüler olarak biz nefretle kınıyoruz. Bu acizliktir. Bu hareketleri hiçbir ülkücüye yakıştırmıyoruz

Devlet Bahçeli’nin, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan’a yapılan saldırı sonrasında “Hiçbir ülkücü işini yarım bırakmaz” yorumuna Türk, “Sayın Bahçeli o dönemleri pek bilmez. Biz o dönemleri yaşayanlardanız. Ülkücüler gerçekten işini yarım bırakmaz. Ama o bu işin latifesinde, ciddiyetinde değil” dedi.

MHP’li Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Oktan’ın partiden ihraçlarına ilişkin konuşan Türk, Genel Merkez'in bu tavrına çok sert tepki gösterdi.

Ülkedeki diğer ülkücülerle de irtibatta olduklarını belirten Türk, “Ülkücülerin yüze doksanı mevcut değişikliğe karşı çıkıyor. Biz ülkücüler olarak başbuğ Alparslan Türkeş’i görüyoruz. Ondan sonra gelecek olanlar bizim liderimiz değildir, genel başkanımızdır. Genel başkanlar da gelip geçicidir. Kim başarılı olursa biz onunlayız” diye konuştu.

Toplantıya; Eski ülkü ocakları il başkanlarından; Ahmet Uzuğ, Güngör Türk, Abdülhamit Özcan, Yakup Karaca, Çelik Kınay, Volga Cambazoğlu, Ali Özer katıldı.

Eski Ocak başakanlarına, Tayfun Cerit, Altan Altunsoy, Ümit Hüseyin Topcu, Hasan Okur, Hidayet Taşsın, Mehmet Aldemir, Mehmet Avcıoğlu, Mustafa Seven, Aydın Tepe, Adanan Cengar, Nazif Yüksel eşlik etti.