Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma’da

Referandum çalışmaları kapsamında ‘hayır’ için sahaya inen, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşla bir araya gelecek.

Referandum sürecinin başlaması ile hayır’ için yollara düşen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları’nın sıradaki durağı Balıkesir’in Bandırma İlçesi.

26 Mart Pazar(bugün) vatandaşla bir araya gelecek olan genel başkanlar, burada neden ‘hayır’ denilmesi gerektiğini anlatacak.

Saat 19:00’da başlayacak program, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.