Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da vatandaşlarla bir araya geldi. 'Hayırcılar'ı hainlikle suçlayanlara tepki gösteren MHP İstanbul Milletvekili Kaya, "Bizim geçmişimizde teröristlerle yol arkadaşlığı yapmak gibi bir ayıp yoktur" dedi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları, tüm baskı ve engellemelere rağmen referandum toplantılarına devam ediyor...

Sivas'ta 'hayır' dedikten sonra Balıkesir Bandırma'ya geçen Genel Başkanlar, burada neden 'hayır' dediklerini anlattılar. Barış Manço Kültür Merkezi'nde 19.00'da başlayan programa Bandırmalı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi.

Programa MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın sözleri damga vurdu. Kaya, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'hayır' diyen vatandaşları 'hain' olarak gösterenlere çok sert tepki gösterdi.

İşte Atila Kaya'nın açıklamaları:

SİVAS'TA TİCARET ODASI VE TAM 8 DÜĞÜN SALONU TOPLANTIMIZI KABUL ETMEDİ

Evvelsi gün Sivas'taydık. Valilik toplantı için izin veriyor ama önce Ticaret Odası bu toplantıyı yapamayacağımızı söyledi. Sonra tam 8 tane düğün salonu ile anlaşıldı. Düğün salonlarıyla arkadaşlarımız anlaşıyorlar. Bir 15-20 dakika sonra birileri geliyor işte diyorlar ki 'camınız çerçeveniz kırılır, başınıza bir şey gelir" biraz sonra düğün salonu sahibi arkadaşlarımızı arıyor diyor ki "kusura bakmayın burada bu toplantıyı yapamayacağız.'

SİZ DIŞARIDA GEREKEN TEDBİRİ ALIN, BİZ İÇERİ KENDİ TEDBİRİMİZİ ALIRIZ MERAK ETMEYİN

Arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bu toplantıyı bizler devletin imkanlarıyla değil kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biz Sivas'ta toplantımızı en son yiğit bir Türk kadını olan, Türk kadınının çay bahçesinde yapmak durumunda kaldık. Bizim toplantımızdan hemen önce oraya yine güvenlik güçleri geliyor ve '7-8 tane düğün salonu bunu iptal etti, siz nasıl böyle bir şeye izin veriyorsunuz?' diyor. O yürekli Türk kadını şöyle cevap veriyor; 'Siz dışarıda gereken tedbirlerinizi alınız. Biz içeride kendi tedbirlerimizi alırız siz hiç merak etmeyin.' Biz toplantımızı arkadaşlarımızın çok yoğun, geniş bir katılımıyla orada gerçekleştirdik.

AKP'LİLER YENİ ANAYASAYI BİLMİYOR

Değerli arkadaşlar bu şartlar altında bu 'hayır' kampanyasını yürütmeye çalışıyoruz. Bir teklif geldi önümüze. TBMM'de bir milletvekili olarak, en azından kendi hareketimiz açısından söyleyeyim, bu değişiklik teklifi daha doğrusu bu fiili durumun hukukileştirilmesi cümlesi adı altında başlatılan bu süreci ben MHP'nin Milletvekili olarak bunu medyadan öğrendim. İktidar partisinin vekilleri de yine televizyonlarda görmüşsünüzdür, gazetelerde okumuşsunuzdur boş kağıtların altına imza atmak suretiyle, ne olduğunu bilmedikleri bir Anayasa değişiklik teklifinin altına imza atmak suretiyle bu Anayasa değişiklik teklifini Türkiye'nin önüne getirdiler.

Doğal olarak iki alternatif var ya 'evet' ya 'hayır' diyeceksiniz. Şimdi baştan bir kampanya başladı. Bu 'hayır' diyenler terör örgütleri de 'hayır' diyor, bu değişiklik teklifine 'hayır' demek teröristlerle eş anlamlı olmak, teröristlerle beraber hareket etmek ya da terörist olmak gibi bir takım nitelendirmelerle yaftalanmaya çalışılıyor.

BİZİM GEÇMİŞİMİZDE TERÖRİSTLERLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPMAK GİBİ BİR AYIP YOKTUR

En azından biz kendimiz açısından söyleyebiliriz Ülkücüler olarak, Türk milliyetçileri olarak bizim ömrümüz bütün mücadele hayatımız boyunca devletimize, milletimize kast eden terör örgütleriyle mücadeleyle geçmiştir.

Bizim geçmişimizde, tarihimizde teröristlerle yol arkadaşlığı yapmak gibi bir ayıp yoktur. Daha düne kadar Oslo'da pazarlık yapanlar, Habur'da teröristlere çadır mahkemeler kuranlar, Kandil'le İmralı arasında posta hatları kuranlar, bugün FETÖ terör örgütü dedikleri yapıya devletin en mahrem yerlerini makamlarını mevkilerini teslim edenler, IŞİD'in yeşerip gelişmesi için her türlü imkanı hazırlayanlar, Ankara'da Hacı Bayram Camiisi, İstanbul'da varoşlardaki çeşitli camilerin çerçevesinde bundan 1 sene önce IŞİD'çiler eleman topluyordu. Büroları vardı. Dolayısıyla arkadaşlar biz bilmeyiz teröristlerle beraber olmayı, hareket etmeyi. Teröristlerle kimin geçmişte bir olduğu, kimin masalar kurup pazarlıklar yaptığını Türk milleti çok yakından biliyor. Onun için herkes haddini bilsin, söylemlerine dikkat etsin."