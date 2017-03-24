Ülkü Ocakları Genel Başkanları engel tanımıyor!

Ülkü Ocakları eski genel başkanları, katılacakları 4 salonun ve 2 canlı yayının iptal edilmesine rağmen Sivas’a gidiyor. Dev buluşma yarın gerçekleşecek.

Referandum çalışmaları kapsamında sahaya inen, Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanları tüm engellemelere rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

4 SALON, 2 CANLI YAYIN İPTAL EDİLDİ

25 Mart Cumartesi günü Sivas’ta “hayır”ın gerekçelerini anlatacak genel başkanlara birçok engel çıkarıldığı bildirildi. Sivas’ta yapılacak 4 farklı salon toplantısı çeşitli bahanelerle iptal edilen Ocak genel başkanlarının, 2 yerel televizyonda yapacakları canlı yayınlar da son anda engellendi.

Tüm engelleme girişimlerine rağmen “Vatanımızın, ülkemizin geleceği için ‘Hayır’ı anlatmaya devam edeceğiz” diyen genel başkanlar, programlarına ara vermeyeceklerini açıkladı.

Salonları iptal edilen, canlı yayınlarına izin verilmeyen genel başkanlar yarın Sivas’a büyük bir çıkarma yapma kararı aldılar.