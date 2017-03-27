Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyız
Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyız
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Atila Kaya, Suat Başaran ve Azmi Karamahmutoğlu, Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunup yönettiği Çalar Saat programına konuk oldu.
27 Mart 2017 Pazartesi 18:31
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyız
AVM'deki güvenlik kamerası komiseri ele verdi
Kılıçdaroğlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır
Oğan: Saldırının failleri Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin'dir!
Sinan Oğan: AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Ülkü Ocakları Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
"Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!
Sinan Oğan'a taşlı sopalı saldırı! 2 polis yaralandı
Albayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor
İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırı
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
İslamoğlulları'na Bursa'da yoğun ilgi!
Rusya'da halk sokaklara döküldü!
İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifa
MHP Erzurum mitinginde neler yaşandı?
İşte 28 referandum anketinin toplu sonucu
AKP intihar eylemi yapıyor!
Suriye'de fırtına kopacak, Türkiye'yi hafife almayın!
Yandaşlarda Akşener Paniği
Başbakan açıkladı: Talimat verdik!
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
Referanduma dair ilk skandal Almanya'dan!
Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...
Karamollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifa
MHP Erzurum mitinginde neler yaşandı?
İşte 28 referandum anketinin toplu sonucu
AKP intihar eylemi yapıyor!
Suriye'de fırtına kopacak, Türkiye'yi hafife almayın!
Yandaşlarda Akşener Paniği
Başbakan açıkladı: Talimat verdik!
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
Referanduma dair ilk skandal Almanya'dan!
Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...
Karamollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."
Sinan Oğan: AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?
Yandaşlarda Bahçeli paniği
Hakan Şükür kulübü aradı
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.