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Ülkü Ocakları genel başkanları Sivas’ta toplanıyor

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Ülkü Ocakları genel başkanları Sivas’ta toplanıyor
Ülkü Ocakları eski genel başkanlarının referandum çalışmaları devam ediyor. Ocak genel başkanları “Hayır” için Sivas’a gidiyor.

Ülkü Ocakları eski genel başkanlarının “hayır” çağrısı yapmasından sonra başlatılan referandum çalışmaları devam ediyor. Eski genel başkanlar Anadolu’nun birçok yerinde vatandaşlarla bir araya gelirken, birçok ilde “hayır” panelleri düzenleniyor.

25 Mart Cumartesi günü Sivas’ta toplu halde bir araya gelecek Ülkü Ocakları genel başkanları bir kez daha “hayır” çağrısı yapacaklar. Saat 14.00’da başlayacak etkinlik, Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapılacak. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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