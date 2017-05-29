Ülkücü Ahmet Er hayatını kaybetti

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Ahmet Er, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi’nin (MBK) son üyesi emekli Yüzbaşı Ahmet Er, tedavi gördüğü Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ahmet Er'in cenazesinin, yarın memleketi Manisa'da kaldırılacağını öğrenildi.

AKŞENER TWEET ATTI

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener de hayatını kaybeden Ahmet Er'le ilgili paylaşımda bulundu.

Akşener, "Ülkücü hareketin fikir mimarlarından Ahmet Er ağabey, Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET ER KİMDİR?

Ahmet Er, ilkokulu doğduğu köyde bitirdi, ortaokulu Akhisar’da tamamladı. 1947 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nden mezun olup aynı yıl Kara Harp Okulu’na girdi.

1950 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile orduya ve jandarma sınıfına katılan Ahmet Er, memleketin birçok yerlerinde ordunun çeşitli kademelerinde görev ifa etti. 27 Mayıs 1960 harekatı içinde de görev aldı. Ahmet Er, Milli Birlik Komitesi üyesi olarak hizmet etti sonra otuz sekiz kişilik Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında meydana gelen ihtilaf sonucu yurt dışına gönderilen "Ondörtler" grubu arasında yer aldı.

13 Kasım 1960’da Libya Büyükelçiliği Devlet Müşavirliği’ne atandı. 1962’de yurda dönüp doğduğu köye yerleşti. 31 Mart 1965’te Alpaslan Türkeş’le birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde (CKMP) siyasete atıldı. CKMP’nin 1969 Şubat ayında Adana’daki kongresinde MHP’ye dönüşümüyle birlikte, bu partinin 12 Eylül darbesine kadar Genel Başkan Yardımcılığı’nı yürüttü.

12 Eylül’den sonra, cuntanın mahkemelerinde yargılandı. Yapmış olduğu tarihi bir savunmayla darbecilere meydan okudu. Tahliye olduktan sonra uzun bir dönem siyasetin dışında kaldı.

Milli değerlere bağlı ülkücü gençliğin yetişmesi amacıyla düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katıldı.

7 Temmuz 1992’de Milliyetçi Çalışma Partisi’nden (MÇP) ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurdukları Büyük Birlik Partisi’nde tekrar siyasete girdi. Partinin Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Uzun bir dönem bu partinin Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Şairler Yazarlar Sanatseverler Derneği üyesi olan Ahmet Er, Türk-İslam kültür ve medeniyeti üzerindeki inceleme ve araştırmaları yapmaktadır.

Eserleri;

Adını Siz Koyun (Şiirler demeti)

Göçmen (Üç perdelik piyes)

Meçhul Süvari (Radyofonik temsil, senaryo)

Hürriyet Yağmuru (Şiirler demeti)

Hatıralarım

Hak Dostları

Medeniyetlerin Doğuşu ve Çöküşü (2002)

Ne Sünnidir Ne Alevidir Benim Halim, Dinim İslam Ehl-i Sünnettir Benim Yolum (2002)