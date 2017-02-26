Ülkücü Başkan'ın acı günü

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Ülkü Ocakları eski Başkanı, işadamı Ziya Erdemir'in annesi Türkiye'de vefat etti.

2 ay önce Adana'da safra kesesi ameliyatı geçiren Hasibe Erdemir, taburcu olup eve geldikten 20 gün sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Hasibe Erdemir kurtarılamadı. Hasibe Erdemir memleketi Osmaniye nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda iş adamı ve ülkücü camia mensubu katıldı.

NEW JERSEY’DE DUA VE MEVLÜT

Ziya Erdemir annesinin cenazesinden dönüşte taziyeleri, New Jersey’deki evinde kabul etti. Erdemir, yakın dostları ve ABD'deki ülküdaşlarının katılımıyla annesi için dua ve mevlit okuttu. Sevilen iş adamı ve eski ülkü ocakları başkanı Ziya erdemir iş ve siyasi çevreden bir cok eş, dost ve arkadaşı arayarak ve taziye ziyaretine gelerek başsağlığı dileklerini ileten bütün dostlarına teşekkür etti.