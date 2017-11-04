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Ülkücü camianın acı günü

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Ülkücü camianın acı günü
Milliyetçi-ülkücü camianın önde gelen isimlerinden, eğitimci-yazar Necdet Özkaya vefat etti.Özkaya'nın vefatı milliyetçi-ülkücü camiada büyük hüzne neden oldu.

Ömrünü Türk kültür hayatına adayan, bir çok Türk milliyetçisi yetiştiren Özkaya, 5 Kasım Pazar günü öğle namazına müteakip Cebeci asri mezarlığına  defnedilecek.

Necdet Özkaya Kimdir?

Aslen Sivas Zaralı olan Özkaya 1940 Van doğumludur.

Özkaya İstanbul Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

Nihal ATSIZ'ın direktifleriyle Türkçüler Derneği Adana Şubesini kurdu.

Alparslan TÜRKEŞ'in 1969 seçimlerinde Adana'dan milletvekili seçilmesinde aktif rol oynadı.

Adana Kültür Derneği ile Milliyetçiler Birliği Derneği'nin başkanlığını yaptı.

Adana Türk Ocakları Şube Başkanlığında ve Genel Merkez yönetiminde de büyük hizmetler verdi.

1975 yılından itibaren Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında çeşitli görevlerde çalıştı. 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atandı. 2005 Yılında yaş haddinden emekli oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan ÖZKAYA'nın muhtelif gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale ve denemelerinin yanısıra, ortaokullar için yayımlanmış "Açıklamalı Hikaye Antolojisi" isimli bir de kitabı bulunmaktadır.

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