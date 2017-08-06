Ülkücü iradeden Akşener'e tam destek

MHP Gölcük teşkilatındanki toplu istifanın ardından açıklama yapan MKYK eski üyesi Adnan Özdere, yeni parti kuracak olan Akşener'e destek vereceklerini ifade ederek "Balgat istifaları durduramıyor, Gölcük'te sayı 500'ü geçecek" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki istifa silsilesi durdurulamıyor...

MHP Kocaeli Gölcük İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek, Meral Akşener'in yanında yer alacaklarını açıklayan Ülkücüler bir araya geldi.

Gölcük Değirmendere sahilinde bir çay bahçesinde düzenlenen kahvaltıya geçen hafta MHP'den istifa eden MKYK eski üyesi Adnan Özdere, MHP Gölcük İlçe eski başkanlarından İsmail Eroğlu ve yaklaşık 70 kişi katıldı.

Kahvaltıda konuşan Adnan Özdere istifa eden MHP'lilere baskı uygulandığını belirterek, istifaların tek tek verildiğini ve sayının her geçen gün arttığını söyledi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün istifa edenlere ilişkin 2 elin parmaklarını geçmeyeği yönündeki sözü üzerine Özdere, "İzmit'ten zatı biri diyor ki; 'Siz iki elin parmaklarını geçmezsiniz.' Ya sen hiç sopa yemedin ya da sayı saymasını bilmiyorsun. Yıllardan beri mücadele yürüten arkadaşlarımız var burada" dedi.

Özdere, şimdiye kadar 360 kişinin istifa ettiğini açıklarken şöyle dedi:

"İSTİFALAR 500'Ü GEÇECEK"

"Hemşerimiz olan Meral Akşener'in yanında yer alacağız ve kendisine destek vereceğiz. İstifa eden arkadaşlarımız için 'Hiç hizmet yapmamış insanlar' diyorlar ama bu işi buradaki arkadaşlar yürüttü. Buradaki arkadaşlar görev almış, yöneticilik yapmış kişiler. Orada kalan arkadaşlarımız var, Allah da onların yardımcısı olsun. Şu anda 360 istifa var ve bu sayı zamanla 500'ü geçecek."