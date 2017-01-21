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Ülkücü iradeye CHP'li dedi

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Ülkücü iradeye CHP'li dedi
AKP, Bahçeli ortaklığı ile Meclis'ten geçen başkanlık teklifinin ardından Ülkücü camiadan tepkiler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ise taban'dan gelen tepkileri "onlar CHP'li" diyerek konunun üzerini örtmeye çalıştı.

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk,  “Telefonlarımıza 100 mesaj geliyorsa bunun 5’i MHP’lilerden, 95’i CHP’liler. Bakıyoruz mesajlara, klişe laflar, hemen kendini gösteriyor. Biz bu cepheye yeniden Atatürk’ü hatırlattığımız için. Atatürk’ün büstleri yerlerde kırılıp ayakkabılar üzerinde temizlenirken sesi çıkmayan CHP’lilere yeniden Atatürk’ü hatırlattığımız için, hayatları boyunca milliyetçilik kelimesini ağzına almayan bunlara milliyetçiliği hatırlattığımız için biz mutluyuz” diye konuştu.

"KÜSKÜNLÜK OLMAZ"

Parti tabanının Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ne yapmak istediğini çok iyi anladığını belirten Öztürk. “Tabanımız, Genel Başkanının yanlış yapmayacağını, bugüne kadar hep isabetli kararlarla yarınları okuduğunu biliyor, görüyor. Dolayısıyla küskünlük söz konusu olmaz. Bu, bir takım müzmin muhaliflerin yaymaya çalıştıkları bir şeydir” diye konuştu.
 

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