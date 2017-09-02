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Ülkücü vekil Atila Kaya, solcu başkanın Marx hatasını düzeltti

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Ülkücü vekil Atila Kaya, solcu başkanın Marx hatasını düzeltti
Ülkücü vekil Atila Kaya, Alman felsefeci Feuerbach'ın sözünü Karl Marx yazmış gibi paylaşan Esenyurt'ın eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hatasını düzeltti.

Solcu kimliği ile tanınan Esenyurt'ın eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, kişisel Twitter hesabından, "Marx'ın güzel bir sözü var; 'Bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür.' Zafere giden 30 Ağustos'ta da iki farklı düşünce vardı" sözünü paylaştı.

Ancak eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li Atila Kaya, sözün Marx'a ait olmadığını, Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Kaya, Feurbach'ın sözünü Marksizm'in öncülerinden Friedrich Engels'in aktardığı kitabı da hatırlattı.

Çapan da Kaya'nın Marksizmin temel eserlerine atıf yapan düzeltmesini onaylayarak: "MHP vekili Sn. Atila Kaya'ya düzeltme için teşekkürler; bu zincirdeki söz Marx'ın değil, Feuerbach'ın" yazdı.

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