Ülkücüler AKP'yi niye seçsin?

Ülkücüler hep birlikte AKP'yi sonuna kadar desteklemeliymişiz? İlla tek adam rejimini kurmalıymışız. Vatan borcumuz buymuş. Öyle ki buna mecburmuşuz.

Neden mecburmuşuz?

Vatanın bağrında ot bitmez hale getirdiği için mi?

Mercimeği dünyanın öteki ucundan, kuru fasulyeyi beriki ucundan alıp, milleti tarımdan el çektirdiği için mi?

Yerli tohum satışlarını kanunla yasaklayıp, İsrail tohumlarını pazar pazar sattırdığı için mi?

Dahası sattırdığı İsrail tohumlarının tek atımlık olduğunu bile bile, her yıl bizi el âleme muhtaç ettiği için mi destekleyeceğiz AKP'yi?

Yoksa Sırp kasaplarının önünde ucuz ete kuyruk yapıp, öğlen olmadan et bittiği ve zorunlu olarak kuyruğu bozduğumuz için mi seçmeliyiz?

Niye seçeceğim?

Haklı bir sebep söyleyin. Akılcı bir gerekçe belirtin seçelim. Nihayetinde onlar kendi ülkemizin insanları. Düşman değiliz ya..

Ama..?

Seçemiyoruz.

İstesek de seçemeyiz.

Aslında yapıp eyledikleri ile onlar kendilerini seçmemize mani oluyorlar. AKP'yi seçmememizin tek engeli yine kendileri.

Az evvel yaptıklarından bazılarını söyledik..

Devam edelim..

Ülkemizin insanlarını, bir umutla okula alıp, eline esaslı bir diploma verdikten sonra sokağa bıraktıkları kısaca işsizliğe tavan yaptırdıkları için mi seçelim AKP'yi..

Peki, o da değilse, hatırlayın...

Bir gecede bütün okul müdürlerini görevden alıp binlerce ülkücü-milliyetçi okul müdürünün kazanılmış haklarını yok ettiği için mi seçelim?

Buyurun söyleyin.. Neden seçmeli ülkücüler AKP'yi?

Çocukları işe alınmadıkları için mi seçsin?

KPSS'den 80-85 puan alanları bile işsiz bıraktıkları için mi seçsin?

Milletin evlatlarını asgari ücret düzeyinde işe mahkûm ettiği, onu dahi bulunmaz hale getirdiği için mi seçsin?

Tanıdıkları olsa dahi taşeron işçi bile yapılmadıkları için mi seçsin?

Yıllarca polis teşkilatının içinde barındırılmadıkları için mi seçsin?

Niye?

Anlatın da bilelim...

Ha, millî mesele diyorsunuz?

Öyle mi?

Peki, terörist başının her nevruz mitinginde yazdığı bildiriyi Diyarbakır meydanından bütün Türkiye'ye okuttuğu için mi seçelim? Yoksa ülkenin parasından Barzani bölgesine para aktardığı, Peşmerge'nin maaşlarını ödediği için mi seçeceğiz? Değilse Kerkük, Peşmerge tarafından işgal edilirken sustuğu, tapu daireleri yakılırken ses çıkmadığı, mezar taşları sökülürken, görmezden geldiği için mi seçelim?

Haydi, söyleyin!

Ülkücüler AKP'yi neden seçsin?

Yoksa siz, Şivan Perver bir elinde, Barzani öteki elinde "Megri megri" şarkısına mı âşık oldunuz?

Belki de hayranlığınız, şu Habur kapısına mahkeme kurulup, teröristlere gösterilen derin hoşgörüyedir. Yoksa Kobani'ye sevkiyat yapılırken ısmarlanan pideye, lahmacuna mı bayıldınız?

Kim bilir belki de hayranlığınız bir gece ansızın eski Selçuklu topraklarından Süleyman Şah türbesinin sökülüp başarıyla (!) sınıra yaklaştırmasınadır..

Valla kusura bakmayın..

Vatanın bağrında ot bitmez, tarım yapılmaz, insanları iş bulamaz hale geldiyse ve söyleyin de bilelim: Ülkücüler AKP'yi neden seçmeli?