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Ülkücüler bu görüntüleri paylaşıyor

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Ülkücüler bu görüntüleri paylaşıyor
Başkanlık sistemine verdiği tam destekle kendi camiasının tepkisini çeken Bahçeli'nin, HDP'lilere gülümsemesinin yankıları sürüyor. Ülkücülerin hazırladıkları video, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Devlet Bahçeli'nin başkanlık rejimine desteği, Ülkücü camiada büyük bir tepkiye neden oluyor. Öte yandan bütçe görüşmeleri sırasında PKK'nın siyasi uzantılarına yapılan gülümsemesinin yankıları sürüyor. 

Bahçeli'nin, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekillerin bulunduğu sıralara dönüp gülümsemesi objektiflere yakalanmıştı. Olayı duyulması sonrasında genel merkez kaynakları bunun "Son derece insani bir durum" şeklinde değerlendirmelerine rağmen tepkiler devam ediyor.

Ülkücüler, Bahçeli'nin geçmişte yaptığı görüşmeleri içeren bir video derleyip sosyal medyadan paylaşmaya başladılar.

Video kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından paylaşılarak, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

PARTİ İÇİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜYOR

Öte yandan, Bahçeli'nin Başkanlık sistemiyle ilgili tutumuna, MHP'li vekiller de yüksek sesle tepki göstermeye başladı.

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in de Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini açıklamasının ardından, Meclis'te yapılacak oylamada MHP'li birçok vekilin 'ret' oyu kullanacağını ve bunu yakın zamanda kamuoyuna açıklayacakları öğrenildi.

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