Ülkücüler Trabzon'a asılan pankartı konuşuyor!

Trabzon'da bir köprüye asılan referandum pankartı, Ülkücüleri ayağa kaldırdı.

AKP ile Balgat arasındaki samimiyet her geçen gün daha da artıyor...

Trabzon'un Hayrat İlçesi'nde bir köprüye asılan; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, MHP ve AKP logolarının da yan yana olduğu pankarta Ülkücü camiadan tepki yağdı.

AYDIN'DA DA, MHP İL TEŞKİLATI BİNASINA BİNALİ YILDIRIM PANKARTI ASILMIŞTI

Trabzon'un Hayrat İlçesi'nde köprüye asılan "Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, hep birlikte evet" yazılı pankart tepki çekerken, akıllara MHP Aydın İl Teşkilatı binasına asılan "daima millet kararımız evet" yazılı Binali Yıldırım pankartı geldi.

MHP'Lİ BELEDİYEDEN İLGİNÇ PANKART

Trabzon'un tek MHP'li belediyesi Şalpazarı'nda bir caddeye asılan pankart dikkat çekti. "MHP referandumda neden 'evet' diyecek?" soruları Genel Merkez tarafından yanıtlanamazken, Trabzon Şalpazarı Belediyesi'nden bu soruya ilginç bir cevap geldi.

MHP'li Belediye tarafından asılan pankartta; referandumda 'evet' deme gerekçeleri "yüksek okul, stadyum, kadırga yolu, mahalle yolları" olarak ifade edildi.