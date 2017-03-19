Bugünkü YENİÇAĞ »

Ülkücüler Trabzon'a asılan pankartı konuşuyor!

»
Ülkücüler Trabzon'a asılan pankartı konuşuyor!
Trabzon'da bir köprüye asılan referandum pankartı, Ülkücüleri ayağa kaldırdı.

AKP ile Balgat arasındaki samimiyet her geçen gün daha da artıyor... 

Trabzon'un Hayrat İlçesi'nde bir köprüye asılan; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, MHP ve AKP logolarının da yan yana olduğu pankarta Ülkücü camiadan tepki yağdı.

AYDIN'DA DA, MHP İL TEŞKİLATI BİNASINA BİNALİ YILDIRIM PANKARTI ASILMIŞTI

Trabzon'un Hayrat İlçesi'nde köprüye asılan "Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, hep birlikte evet" yazılı pankart tepki çekerken, akıllara MHP Aydın İl Teşkilatı binasına asılan "daima millet kararımız evet" yazılı Binali Yıldırım pankartı geldi. 

MHP'Lİ BELEDİYEDEN İLGİNÇ PANKART

Trabzon'un tek MHP'li belediyesi Şalpazarı'nda bir caddeye asılan pankart dikkat çekti. "MHP referandumda neden 'evet' diyecek?" soruları Genel Merkez tarafından yanıtlanamazken, Trabzon Şalpazarı Belediyesi'nden bu soruya ilginç bir cevap geldi.

MHP'li Belediye tarafından asılan pankartta; referandumda 'evet' deme gerekçeleri "yüksek okul, stadyum, kadırga yolu, mahalle yolları" olarak ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ülkücüler Trabzon'a asılan pankartı konuşuyor!Ülkücüler Trabzon'a asılan pankartı konuşuyor!Akşener: Onlar Bolu beyi ise biz de Köroğlu'yuz!Akşener: Onlar Bolu beyi ise biz de Köroğlu'yuz!O taşın altından da Hollanda çıktı!O taşın altından da Hollanda çıktı!Soylu, son 6 aylık bilançoyu açıkladı!Soylu, son 6 aylık bilançoyu açıkladı!Koray Aydın'dan AKP seçmenine tarihi uyarıKoray Aydın'dan AKP seçmenine tarihi uyarıKılıçdaroğlu: "Vebal onlara aittir"Kılıçdaroğlu: "Vebal onlara aittir"MHP'de 17 kişiyle kongre!MHP'de 17 kişiyle kongre!Ortaylı:"Karşımızdakilerin çok makul adamlar olduğunu sanmayın!"Ortaylı:"Karşımızdakilerin çok makul adamlar olduğunu sanmayın!"Bozdağ, görevden alınan Başsavcıvekili için açıklama yaptıBozdağ, görevden alınan Başsavcıvekili için açıklama yaptıYSK, 'yasak' diyor, AKP dinlemiyor!YSK, 'yasak' diyor, AKP dinlemiyor!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti