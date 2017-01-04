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Ülkücülerden Bahçeli'ye çok sert tepki!

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Ülkücülerden Bahçeli'ye çok sert tepki!
Bahçeli'nin "hem Meclis'te hem referandumda Başkanlığa evet diyeceğim" açıklamasına Ülkücülerden tepki yağıyor.

MHP'deki Başkanlık sistemiyle ilgili çatlak büyüyor... Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın Başkanlık sistemine karşı açıklamaları ve partideki görevinden istifası Ülkücü camiada geniş yankı bulurken, Devlet Bahçeli'ye olan tepki çığ gibi büyüyor. MHP'nin "AKP'nin arka bahçesi" pozisyonuna getirilmesine ve Genel Merkez'in Başkanlık sistemiyle ilgili tavrına tepki gösteren binlerce Ülkücü, Devlet Bahçeli'yle ilgili attıkları tepki tweetleri ile #ÜlkücüTavırNetBaşkanlığaRET tag'ini Türkiye gündemine soktu.



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İşte o tweetlerden bazıları:

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