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Ülkücülerden 'Başkanlığa' sert tepki!

Ülkücülerden 'Başkanlığa' sert tepki! 1
Ülkücü camia, TBMM Genel Kurulu'nda 339 oyla kabul edilen başkanlık teklifine sert tepki gösterdi. Çok sayıda eski milletvekili, Ülkü Ocakları başkanı, MYK ve parti üyesi başkanlık referandumunda 'Hayır' oyu vereceğini belirtti.
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