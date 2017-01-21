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Ülkücülerden 'Başkanlığa' sert tepki!
Ülkücü camia, TBMM Genel Kurulu'nda 339 oyla kabul edilen başkanlık teklifine sert tepki gösterdi. Çok sayıda eski milletvekili, Ülkü Ocakları başkanı, MYK ve parti üyesi başkanlık referandumunda 'Hayır' oyu vereceğini belirtti.
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BİR DE BUNLAR VAR
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06 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 11 2016
01 KASIM 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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