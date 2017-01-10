Ülkücülerden MHP'li Parsak'a tepki yağıyor

MHP Afyon Milletvekili Parsak, TBMM'de yaptığı konuşmada Başkanlık sistemini savundu. Konuşmanın ardından MHP'li vekile Ülkücü camiadan tepki yağarken, Parsak'ın geçmişte paylaştığı tweetler sosyal medyanın gündemine oturdu.

MHP adına AKP ile Anayasa görüşmelerini yürüten MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, Meclis'te Anayasa teklifini savundu.

İlginç açıklamalarda bulunan MHP'li Parsak, "MHP her kritik dönemde devletin yararı için inisiyatif almıştır. Anasayasa değişikliğiyle bir rejim değişikliği değil, 'hükümet sistemi değişikliği' yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ÜLKÜCÜLERDEN TEPKİ YAĞDI

Parsak'ın bu konuşmaları yaptığı sırada, sosyal medya kullanıcıları da MHP'li vekilin geçmişte Twitter hesabından Başkanlık sistemiyle ilgili attığı tweetleri paylaştı.

Parsak'ın attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği ve Devlet Bahçeli'nin Başkanlık karşıtı tavrını desteklediği görüldü.

İşte o tweetler: