Ülkücülerden MHP'li vekillere tarihi çağrı

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilik yapmış Ülkücüler, MHP'li vekilleri yeni Anayasa teklifine 'hayır' demeye çağırdı.

70'li yıllarda Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilik yapmış Ülkücüler'den MHP'li vekillere tarihi bir çağrı geldi.

Yeni Anayasa teklifi ile ilgili bir bildiri yayınlayan 80 öncesinin üniversiteli Ülkücüleri, Başkanlık sisteminin MHP'yi "siyaset mezarlığına defnedeceğini" vurguladıkları mektubunda MHP'li vekilleri 'hayır' demeye çağırdı.

İşte o bildirinin tam metni:

Sayın Milletvekili,

Bizler Hacettepe Üniversitesi'nde 1969 sonrası okumuş ve mezun olmuş, Akademisyen, ilim adamı, hukukçu, iş adamı, bürokrat ve değişik meslek gruplarından ülkücüleriz. ''Eski Dostlar'' grubu olarak eskiden olduğu gibi, günümüzde de birlikteyiz. Siz; liyakat, bilgi birikimi ve toplum içindeki itibarınız ile temsil yeteneğinize güvenilerek seçilmiş temsilcilersiniz. Orada herhangi bir kişi ya da grubu değil, tüm ülkücü camiayı temsil ediyorsunuz. Hiçbir dayatma, şantaj ve tehdide boyun eğmeyerek hür iradenizle karar verecek yüksek karakter taşıdığınıza inanmak istiyoruz.

Ülkemizin şartlarını, içinde bulunduğu durumu ve küresel güçlerin topyekûn saldırıya geçip son bağımsız Türk Yurdu'nu parçalamak istek ve gayretinde olduğunu biliyoruz. Ülkemiz, 15 Temmuz alçaklığı ve sonrasındaki terör olayları fırsat bilinip bahane edilerek bir rejim değişikliğine sürüklenmektedir. Kişiye özel bir Anayasa değişikliği ile kurulmak istenen sistemin Dünya'da benzeri ve örneği yoktur. Bu değişiklik ile yasama ve yargı tek kişiye bağlanmaktadır. Yürütmenin başı da zaten o kişi olacaktır. Kişi hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığı prensibinin olmadığı bir belgeye Anayasa denilemez. Bu zamana kadar her platformda ifade edildiği ve Sayın Genel Başkanımızın daha önce defalarca dile getirdiği gibi, bu sistem ülkeyi böler, karanlığa gömer ve ülkemizi en az 100 yıl geriye götürür. Bunun yanında MHP'yi siyaset mezarlığına defneder. Türk Milliyetçileri ve Ülkücülerin başı öne eğilir. Şehitlerimizin ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kemikleri sızlar. Ülkemizin öncelikli gündemi bu değildir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Atatürk dahil hiç kimseye bu kadar yetki verilmemiştir.

Bizler, tüm yetkileri eline geçiren partili Cumhurbaşkanına yani seçilmiş diktatöre açıkça karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. Bugün çocuklarımızın yüzüne nasıl bakabiliyorsak, yarın da aynı şekilde torunlarımızın gözlerine onurla bakabileceğiz. PEKİ YA SİZ ? Toplumun ve ülkücülerin endişelerine ve şehitlerimizin hatırasına itibar ederek hür iradenizle bu Anayasa değişiklik teklifine HAYIR diyecek misiniz? Yoksa ömür boyu vicdan azabı çekeceğiniz bir yanlışa EVET mi diyeceksiniz? Bizler, tüm ülkücü camia gibi hala sizin vicdanınız ve sağduyunuzla karar vereceğinizi ümit ediyoruz. Lütfen kimseye baston ve vagon olmayın. Tam bir ülkücü gibi Bozkurt olun.

Saygılarımızla