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Ülkücülerden umudunu yitiren Başbakan Yıldırım, mitingte Kürtçe konuştu

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Ülkücülerden umudunu yitiren Başbakan Yıldırım, mitingte Kürtçe konuştu
'Evet' çalışmaları için Batman'a giden Başbakan Yıldırım, mitingteki konuşmasına Kürtçe başlayıp Kürtçe bitirdi.

Referandumda Ülkücü tabandan istediğini alamayacağını anlayan AKP hükümeti, strateji değiştirdi. MHP ve Ülkücü tabanda yükselen 'hayır' seslerinin ardından Barzani ile yakınlaşan iktidar, HDP seçmeninin oylarına yöneldi. 

Başkanlık sisteminin Meclis'te oylandığı dönemde milliyetçi söylemlerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Batman'da miting alanında bulunanlara Kürtçe olarak, "Kararımız ere ere ere (Evet, evet evet). Ser sera ser çava (Başım üstüne, gözüm üstüne" diyerek seslendi.

KÜRTLÜĞÜNÜZLE İFTİHAR EDİN, GURUR DUYUN

Miting alanında bulunan vatandaşlara 'Kürtlüğünüzle iftihar edin" diyerek seslenen Yıldırım, “Eski Türkiyede yasaklar vardı. Ana dil yasaktı. Kürtçe yasaktı. Ama şimdi, ere ere hezar car ere (Evet, evet bin kez evet). Türküler, şarkılar yasaktı. Anaların kendi yavrularıyla konuşması yasaktı. Kitaplar yasaktı, harfler yasaktı. Yol kontrolleriyle, boşaltılmış köylerle ıssıszdı bu topraklar. Sokakta, okulda, devlet dairelerinde vatandaşa dayatılan anlamsız kurallar vardı. Şimdi Kürtlüğünüzle iftihar edin, gurur duyun" ifadelerini kullandı.

“ERE ERE HEZAR CAR ERE (EVET EVET BİN KEZ EVET)

Başbakan Binali Yıldırım, Kürtçe başladığı konuşmasına Kürtçe devam ederek “Kararımız ere ere ere (Evet, evet evet). Ser sera ser çava (Başım üstüne, gözüm üstüne” sözleriyle tamamladı.

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