Ülkücülere ihraç kararı
MHP Disiplin Kurulu, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ile Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok'un ihracına karar verdi.
MHP Merkez Disiplin Kurulu, 'hayır'dan yana tavır alan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
İlgili Haberler
- Yorumlar 5
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.