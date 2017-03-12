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Ülkücülerin ağabeyi unutulmadı

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Ülkücülerin ağabeyi unutulmadı
Milli Düşünce Merkezi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi, Türk milliyetçilerinin merhum ağabeyi “Galip Erdem’i” andı.

Vefatının 20. yıl dönümünde Türk milliyetçiliğin fikir hayatına önemli katkılarda bulunan Gazeteci-Avukat Galip Erdem, Milli Düşünce Merkezi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi tarafından unutulmadı. Anma programında konuşmacı olarak Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Prof. Dr. İskender Öksüz ve Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun yer aldı. Program Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı Türkân Hacaloğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Fikir dünyası ve onunla geçen hatıralar konuşuldu.

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