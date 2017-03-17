Ülkücülerin mücadelesi tarihe geçecek

(...) Muharrem İnce, bir kadirşinaslık daha yaparak şöyle dedi:

"AKP iktidarının önceden ortakları FETÖ idi. Şimdi ise ortak Devlet Bahçeli... Ülkücülerin Bahçeli ile aynı yolda yürümediğini görüyorum. Gençliğimde kavga ettiğim Ülkücüler de şimdi 'HAYIR' diyor. Onlara helâl olsun. O Ülkücü kardeşlerimiz için kocaman alkış istiyorum."

...Ve alkışlar... Alkışlar...

Muharrem İnce haklıdır. Ülkücü MHP'liler son dönemde çok iyi sınav vermiş, AKP iktidarının uydusu haline gelen Bahçeli yönetimi ile yollarını ayırmıştır. MHP'nin Genel Başkan adayları, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın, Süleyman Sazak'ın, Bahçeli ve AKP'ye karşı yürüttükleri fazilet mücadelesi, siyasi tarihimize geçecek önemdedir

Rahmi Turan Sözcü

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Atanmış Anayasa Mahkemesi'ne hayır

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"Hayır" için iki genel nedenimiz var:

1) Artık iktidar tarafından bile "bütün yetkileri tek kişide topladığı" belirtilen, hükümeti, Meclis'i, yargıyı tek kişiye bağlayan Anayasa değişikliğinin niteliği, "Diktatörlüktür". İşte bu nedenle, 16 Nisan'da yapılacak Referandumda "Hayır" denmelidir!

2) Ayrıca, bu Referandumun, Olağanüstü Hal koşullarında, "Hayır" diyecek olanlara karşı türlü baskının uygulandığı, "Evet" için bütün devlet olanaklarının seferber edildiği, adaletsiz, eşitliksiz, şeffaf olmayan, antidemokratik bir ortamda yapılmakta oluşu bile "Hayır" denmesi için yeterli nedendir.

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Bu iki genel neden "Hayır" demeniz için yetmiyorsa, buyurun bir de özel neden:

Öneriye göre Demokratik rejimin koruyucusu olan ve gerekli durumlarda Cumhurbaşkanını yargılama yetkisine sahip kılınan Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor.

(...)

Sevgili okurlarım, zaten bugünkü rejim bunalımına:

Silivri trajedilerinde yaşanan, Adaletin ve Hukuk Devleti'nin ayaklar altına alınmasıyla...

12 Eylül 2010 Referandumunda yargının tümüyle siyasetin emrine sokulmasıyla...

Parlamenter Rejim'e rağmen cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesiyle...

Başbakanın, görevinden istifa etmeden cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasıyla...

Tarafsız cumhurbaşkanının seçim zamanlarında doğrudan parti propagandası yapmasıyla...

Seçim sonuçlarından memnun olmayan cumhurbaşkanının hükümet kurulmasını önlemesi ve seçimleri tekrarlatmasıyla...

Olağanüstü Hal ilan eden iktidarın Olağanüstü Hal ile ilgisi olmayan Kanun Hükmündeki Kararnamelerinin denetim dışı bırakılmasıyla...

Geldik!

Bir de Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir Anayasa Mahkemesi ile nerelere kadar gidebileceğimizi iyice düşünenlerin HAYIR demekten başka seçenek göremeyeceklerini sanıyorum.

Emre Kongar Cumhuriyet

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SÖZ

"Kapalıçarşı" bu sene adına yakışır bir sezon geçirecek gibi gözüküyor...

Cem Polatoğlu/Melih Aşık Açık Pencere Milliyet