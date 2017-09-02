Ülkücülerin 'Muzaffer ağabeyi' hayatını kaybetti

MHP’nin kurucu üyelerinden, İzmir’in nam-ı diğer Muzaffer Abi’si Muzaffer Kayıhan hayatını kaybetti.

MHP'nin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşlarından olan 89 yaşındaki Muzaffer Kayıhan, evinde yaşamını yitirdi.

Anne tarafından Libya kökenli olan Muzaffer Kayıhan, Türk milliyetçisiydi. Kayıhan, partilerini ırkçılıkla suçlayan kişilere karşı merhum MHP lideri Alparslan Türkeş’e, "Bize ırkçı diyenlere beni gösterin" sözleriyle siyasi tarihe geçmişti.

İzmir’de partinin her kademesinde görevler almış olan Muzaffer Kayıhan, bugün ikindide Kemalpaşa’nın Halilbeyli Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayıhan’ı yakından tanıyan Doç. Dr. Semih Uşaklıoğlu Hürriyet’e onu şu sözlerle anlattı:

“Muzaffer Kayıhan’ı 1976’da tanıdım. O zamanlar lisede öğrenciydim. Kendisi Libya kökenli olduğu için siyahiydi. Ama Türk milliyetçisiydi. Alparslan Türkeş’e, ‘Bize ırkçı diyenlere beni gösterin’ derdi. 1978’de vurulduğunda da öğrenciydim. Türkeş’in sayılı arkadaşlarındandı, çok yakınlardı. Eskiden merkez ilçe başkanlıkları vardı. Bir ilin tüm ilçelerini kapsayan sadece bir tek ilçe başkanı olurdu. O da İzmir’in merkez ilçe başkanıydı. MHP MYK üyeliği yapmıştı. Samimi bir insandı. Son zamanlarda sağlığı yerinde değildi. Türk siyaseti için önemli bir isimdi.”

Kayıhan, gazeteci yazar Yaşar Aksoy’a hayatından kesitleri şöyle anlatmıştı:

“Fatma anam Libyalı Arap’tır. Aydın’da doğmuş, ama anası Bingazili’dir, yani atalarım Trablus kökenlidir. Babam Ömer, Çankırı Ilgaz kazasının Kayı köyünden, halis Türk’tür. Oğuzlar’ın Kayı boyundandır. Ben 1928’de Aydın Germencik’e bağlı Hıdırbeyli köyünde doğdum. Kundakta Göztepe’ye getirilmişim. Eşim rahmetli Nuriye Hanım da Libyalı Arap’tır. Atatürk ile Trablus’tan kabilesiyle kaçıp İzmir’e gelen Eşrefpaşa Beştepeler’e yerleşen Hacı Barko Zubi’nin kızıdır. Hacı Barko, Afrika’nın Zubi kabilesindendi ve İzmirli Araplar’ın lideriydi. 90 yaşında öldü.”