Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı!

ABD Başkanı Trump, 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in yerine Korgeneral McMaster'ı seçtiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Şubat'ta istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı (54) seçtiğini açıkladı.

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere gittiği Florida'daki görüşmeleri sonucunda yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını kamuoyuna ilan etti.

Kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, hassas görüşme ve değerlendirmeler sonucunda ABD Ordusu Kapasite Entegrasyon Merkezi Direktörü ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral McMaster'da karar kıldıklarını belirtti.

McMaster için "muhteşem bir yetenek ve deneyim adamı" ifadesini kullanan Trump, son iki günde yeni adayı hakkında çok şey okuyup izlediğini söyledi.

Medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan McMaster ise, "Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sadece milletimize hizmet etmeye devam edecek olmanın bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'den boşalan koltuğa bir süredir vekalet eden emekli Korgeneral Keith Kellogg ise yine Trump tarafından Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Özel Kalemi görevine seçildi.