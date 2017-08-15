Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin "bir YAŞ üyesi"ne dayandırarak verdiği habere göre "Son Yüksek Askeri Şûra kararlarında iki kriter ağır bastı."

İlki, herkesin tahmin edebileceği üzere "FETÖ'yle kararlı bir mücadele", ikincisi de "TSK'yı, FETÖ'den temizlerken ulusalcılara teslim etmeme."

Satır arasından çekip çıkarıp cümle alemin gözüne sokmaya değer kıymette bir itiraf bu bence.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, son yıllarda varlığı Türkiye için büyük bir tehdit, bela, fenalıkmış gibi anılan "ulusalcı"nın tam karşılığı "milliyetçi" olduğuna göre:

Bir devlet, ordusunu, milliyetçi, vatansever, yurtsever, milliyetperver askerlerine değilse kime teslim etmek ister?

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Öyle ironik ki...

En çok da kendini "milliyetçi" olarak tanımlayanları korkutacak bir "öcü" gibi kullanılıyor aslen milliyetçilikten başka bir şey olmayan "ulusalcı" nitelemesi!

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"TSK'yı ulusalcılara teslim etmemekle" belli ki hayli övünen o YAŞ üyesi her kim ise kendisine hatırlatmak isterim;

Kollarını "ulusçulukla hesaplaşma vakti" diyerek sıvayan ve "ulusalcılara" alenen savaş ilan eden eski Başbakanlarının marifetleri bugün büyük oranda temizlemeye didindikleri!

Ve yine hatırlatmak isterim ki, bu ülkede;

"PKK ile Yeni Anayasa ittifakı", "ulusçulukla hesaplaşılırken" imza atılan bir ihanetti.

Koskoca TSK, en özel yetiştirilmiş timlerinden birinin başına çuval geçirilmesini, "ulusçulukla hesaplaşılırken" "pratik bir yöntem" deyip sineye çekti.

Bu ülkenin sokaklarında "ülkemiz Kürdistan, başkentimiz Diyarbakır" kalkışmasına "ulusçulukla hesaplaşılırken" geçit verildi.

Kato Dağı'nda "demokratik özerklik ilanı"nı takiben "özgürlük halayları", "ulusçulukla hesaplaşılırken" çekildi.

Güroymak'ın adı "ulusçulukla hesaplaşılırken" "Norşin" olarak değiştirildi.

Türk Milleti "Dağda ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz" hakaretine "ulusçulukla hesaplaşılırken" muhatap edildi.

Bebek katilinin adı "ulusçulukla hesaplaşılırken" "İmralı"ya çevrildi.

Terör olayları "ulusçulukla hesaplaşılırken" "barışçıl gösteri"liğe terfi etti.

Türk bayrağının yerine "ulusçulukla hesaplaşılırken" PKK paçavrası çekildi.

PKK, "ulusçulukla hesaplaşılırken" kendi "asayiş gücünü", "şehitliklerini", "mahkemelerini" inşa etti.

Dönemin Başbakanı "Milliyetçiliği ayaklar altına aldıklarını" "ulusçulukla hesaplaşılırken" ilan etti.

"T.C."ler o zaman gitti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı "ulusçulukla hesaplaşılırken" "terörist" diye hapsedildi.

En trajiği "FETÖ" dediğiniz yapı "ulusçulukla hesaplaşılırken" darbe yapabileceği mevkileri ele geçirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ulusalcı, milliyetçi, milli, Atatürkçü, Cumhuriyetçi subayların tasfiyesiyle son bulan süreci bizatihi bu iktidar "millî orduya kumpas" diye isimlendirmişti.

O kumpastıysa "ulusalcılar"ın yeniden tasfiye potasına sokulması ne şimdi?

Hiç mi ders almadınız?

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin "Amerikan toprağı" olmasına yol verdiğinize göre;

HİÇ!

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Mucizevi başarı

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Çiçeği burnunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı neredeyse mucize sayılabilecek olanı başardı; toplu sözleşme görüşmelerindeki zam teklifiyle "yandaş sendikayı" bile çıldırttı.

Milletçe alkışlıyoruz!

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Böyle frensiz nereye kadar

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Cumhurbaşkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nı Enis Berberoğlu'yla korkutmaya çalıştığı o konuşmayı izlediniz mi?

Siyaseten olmayabilir ama ülkeye hakim olan "iklim"e muhtemel etkileri açısından "korkutucu" gelmedi mi size de?

Bana geldi.

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O tonlama...

O yüz ifadesi...

O kürsüden fırladı fırlayacak hiddetindeki vücut dili...

Sonra... Muhalefeti bir muhalif siyasinin hayatıyla, özgürlüğüyle kilitleyen o yaklaşım...

Bir fren lazım.

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Zekâsızlar için teselli niyetine!

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Ekranları parselleyen zekâ:

PKK, doğu ve güneydoğuda nefes alamadığı için Karadeniz'de eyleme başlamış!

Yoksa Karadeniz'e dönük bir stratejisi yok yani...

ABD'nin "büyük petrol imparatorluğu" haritasıyla ilgisi yok...

He he... Hem Irak, hem Suriye topraklarının bir bölümü "Kürdistanlaştırılırken" siz böyle kandırın hem kendinizi, hem milleti!