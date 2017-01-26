Ulvi Batu: “Bu değişikliği kabul etmiyorum”

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu, başkanlık rejimi hakkında sert bir çıkış yaptı. Batu, “on binlerce Ülkücüye eğitim verdim, hayır diyorum” dedi.

Milliyetçi camiada Bahçeli-AKP anlaşmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Camianın önde gelen isimleri birer bire “hayır” oyu vereceklerini açıklarken, birçok teşkilattan da istifa haberi geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları eski genel başkanları bir araya gelerek sert bir deklarasyon yayınlayarak başkanlık rejimine “hayır” diyeceklerini açıklamışlardı.

O bildiriye imza atan isimlerden biri olan Ülkü Ocakları eski Genel başkanlarından olan Ulvi Batu’tan çarpıcı bir çıkış geldi.

“On binlerce Ülkücüye eğitim verdim” diyen Batu, “MHP mensubuyum, anayasa değişikliğini kabul etmiyorum. HAYIR diyorum” dedi.

İşte Batu’nun o açıklaması:

Ülkücüyüm,

Ülkü Ocakları genel başkanlığı yaptım..

On binlerce ülkücüye eğitim verdim

MHP mensubuyum.

Anayasa değişikliğini kabul etmiyorum.

HAYIR diyorum.