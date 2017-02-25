Ümit Karan'dan yıllar sonra itiraf

Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, FutbolArena’ya verdiği röportajda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan, Hagi’nin Galatasaray’da teknik direktor olduğu dönemde Hakan Şükür’le birlikte olup “Galatasaray’da futbol oynamamı istemediler, üstüme oynadılar” dedi.

"GALATASARAY, PODOLSKİ'Yİ SATMAKTA GEÇ BİLE KALDI"

Galatasaray’ın sezon sonunda Podolski’yi satılması doğru kararını değerlendiren Karan, "Geç bile kaldı. Çoktan satmaları gerekiyordu. Her futbolcu değerini bulduğu zaman satacaksın. Bu kadar basit. Bu kadar maaş veriyorsun futbolcuna. Eğer iyi bir teklif gelirse bana göre kulüp olarak değerlendireceksin" ifadelerini kullandı.

"ANCA ÖYLE MUTLU OLURLAR"

"Almanya’da gidip oyuncu keşfetmek adına Galatasaray Kulübü olarak bir merkez açmıyorsun. Niye bir şuben yok orada?" sorusunu da yanıtlayan Karan, "Almanya Milli Takımı neredeyse Türk olacak ya! E, neden gidip Almanya’dan oyuncu getirmiyorsun. Niye biliyor musun? Tembel...Yöneticilerimiz tembel. Uçağa binip futbolcunun maçını izlemekten hoşlanmıyorlar. Arada menajer olacak. Menajer indirecek, yönetici indirecek anca öyle mutlu olurlar çünkü. Gidip araştırmayı sevmezler bizimkiler” diye konuştu.

"SPORTİF DİREKTÖR OLARAK GÖREV YAPMAK İSTİYORUM"

"Teknik adam olarak görev yapmayı düşünüyor musun?" sorusuna ise, “Düşünüyorum tabii ki" diyerek cevap veren Karan sözlerine şu şekilde devam etti. "Benim en sevdiğim iş tabii ki. Ama biliyorsunuz bir dönem bazı şeyler yaşandı. Davalar oldu. Benim amacım aslında Sportif Direktör olarak görev yapmak.İlk başta düzgün çalışan bir kulüpte görev yapmak lazım. Ufku ve vizyonu geniş olan kişilerle çalışmak lazım. Bu insanları bulamadığımız sürece bizde çalışamıyoruz. Futbolda da bazı şeyler dönüyor. Maalesef hala aynı insanların, aynı çevrenin kararları ile dönüyor futbol dünyası. Bunlardan vazgeçmedikleri sürece biz bu işleri yapamayız. Ben diyorum; futbol dünyasını temizlemek zorundalar. Temizlemiyorlar.”

"HER İYİ FUTBOLCU İYİ TEKNİK ADAM OLAMAZ ÖRNEK HAGİ"

Teknik direktörlüğün zeka işi olduğunu belirten Karan, “Bu kesinlikle zeka işi. Biz çok futbolcu gördük teknik direktör olamayan. Hagi mesela. Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en büyük yabancı futbolcusu. Ama, teknik direktör olarak hiçbir başarısı yok. Türkiye’de gittiği her takımda başarısız sonuçlar aldı. “Galatasaray niye diğer eski hocalarına şans vermiyor, bilmiyorum. Kıskançlıklar var sanki Galatasaray’da” dedi.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Hagi'nin o dönemde kendisini kadro dışı bırakması hakkında da konuşan Karan, “O zaman Hakan Şükür de vardı. Bence Hagi ile bir birlik olmuşlardı o zaman. Eski takım arkadaşları idiler. Yalan söylemeye gerek yok artık bu saatten sonra. Benim Galatasaray’da futbol oynamamı istemediler. Ya ben ya da o oynayacaktı. Üzerime oynayarak bana şans tanımadılar. Bunu herkes biliyor. Hiç bana şans tanımak istemediler. Ben farklı olaylara bağlıyorum bu durumu. Kendisi de zaten başarılı olamadı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

"HAGİ FUTBOLCU OLARAK GÖNLÜMÜZDE TAHT KURDU"

Karan, “Kendi taraftarına hakaret eden ve bağıran teknik direktörden ne olur yani... Kayseri’deki o telefon muhabbetinde gördüklerime, izlediklerime inanamamıştım. O dönemde kadro dışı bırakılmıştım. Ama Hagi tabii ki hepimizin gönlünde futbolcu olarak taht kurmuş biri.” diyerek sözlerine son verdi.