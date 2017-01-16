Ümit Özdağ: "Türk milleti bölünmüştür!"

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, Meclis'te yaptığı konuşmada kritik uyarılarda bulundu. Özdağ, "Başkanlık ısrarı, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek isteyenlere büyük bir fırsat verecektir. Çünkü Türk milleti bölünmüştür" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meclis'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sistemiyle ilgili hükümete uyarılarda bulunan Özdağ, yeni Anayasa'nın ülkeyi bölünmeye götüreceğini söyledi.

İşte Özdağ'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Türkiye’nin bir iç savaşa sürüklendiğini söylüyor. Erdoğan, 15 Aralık günü muhtarlara yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Irak ve Suriye gibi bir iç savaşa sürüklenmek ve bölünmek istediğini ifade etti. Bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya olan bir ülke, sistem değiştirmek gibi bir riski almamalıdır. Başkanlık için ısrar etmek, Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek isteyenlere de büyük bir fırsat verecektir. Çünkü Türk milleti bölünmüştür. Ve referandum sürecinde ve sonrasında bu bölünmüşlüğün üzerine 15 Temmuz’u gerçekleştiren iç ve dış mihraklar binecek ve ülkeyi bir iç çatışma ortamına sürüklemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu gerçekleşirken, TSK’nın hala ağır bir travma yaşadığını lütfen göz önünde tutun, ekonomi ağır bir krizden geçiyor. Özetle Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusunun, istihbaratının, dış işlerinin, ekonomisinin hızla iyileştirmesi için bir sürece ihtiyaç var. Eğer Türkiye’ye Sevr dayatılmaya çalışıyorsa, Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi bizim de birinci Meclis’e ihtiyacımız var. Oysa bu Meclis Ukrayna Meclis’i görüntüsü veriyor ne yazık ki.

BAŞBAKAN TBMM'YE ÖZÜR BORÇLUDUR

Gazi Meclis sahip olduğu yetkileri İstiklal Harbi’nden bugüne taşımıştır. Bugün bu yetkileri ağır bir tehditle karşı karşıya olduğu iddiasıyla bir kişiye devretmeye kalkmak sadece Türk milletine değil aynı zamanda İstiklal Harbi’mize de onun geleneğine de ters düşmektedir. Başbakan Yıldırım dün yaptığı konuşmada ‘Başkanlık gelince Meclis iktidarının yerini millet iktidarı alacak’ dedi. Bu TBMM’ye hakarettir. Bizi kim seçti? Biz Türk milletini temsil etmiyorsak kimi temsil ediyoruz? Başbakan Yıldırım TBMM’ye özür borçludur.