Ümit Özdağ: Türk milletine terörle şantaj yapılıyor

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Kurtulmuş’un, “Referandumda ‘evet’ çıktıktan sonra terör örgütlerinin sesi kesilir” sözlerini, Türk milletine şantaj olarak nitelendirdi.

Hanife AÇIKALIN / ANKARA

MHP Genel Başkan Adayı, Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un, “Referandumda büyük oranda ‘evet’ çıktıktan sonra terör örgütlerinin sesi kesilir” sözlerini, sert bir dille eleştirdi.

Özdağ, “Kurtulmuş, güvenlik ve terör konusunda bilgi sahibi olarak bu açıklamayı yapıyor ise hem doğruyu söylemiyor hem Türk milletine şantaj yapıyor demektir. Bilgisizliğin sonucu olsa da, şantajın sonucu olsa da bu açıklama zavallı bir açıklamadır” dedi.

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarının bilinçli veya bilinçsiz her iki türlü de iyiniyetli olmadığını ifade eden Özdağ, şunları söyledi: “Eğer Numan Kurtulmuş bu açıklamayı yaparken, terör konusunda cahil ise bu açıklama güvenlik ve terör konusunda bilgisiz bir siyasetçinin hatalı bir açıklaması olarak nitelenebilir. Oysa terör tarihi, otoriter başkanlık rejimlerinin radikal muhalefet zeminini körüklediğini ve terörü canlandırdığını göstermektedir. Eğer başkanlık rejimi kurulur ise toplumsal kutuplaşma ve yabancılaşma artacak, terörün yükselmesinin zemini oluşacaktır. Türk devletinin elindeki terörle mücadele imkânları, kadroları, kaynakları parlamenter demokraside azdır da başkanlık gelince çoğalacak mıdır? Hayır. Peki, ne artabilir? Siyasi irade mi? Mevcut hükümetin terörle mücadele konusunda yeterli siyasi iradesi yok mudur? Yoksa mevcut AKP hükümeti terörle gereken mücadeleyi yapmayarak, terörün kitleleri yıldırmasını ve seçmenin başkanlık rejimine ‘evet’ denmesinin önünün açılmasını mı istemektedir? Bu açıklama ile Kurtulmuş, ‘terörden kurtulmak için baş- kanlığı tercih edin’ mi demek istemektedir?”