Ümit Özdağ'dan Ahmet Hakan'a yanıt geldi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımıcısı Ümit Özdağ'ın Twitter'da Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirmişti. Özdağ'dan Ahmet Hakan'a yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Suriyeli sığınmacılarla ilgili bilgiler paylaşmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise bu açıklamaları köşesine taşımış, "Suriyeli mültecilerin önemli bölümünün fazla kilolu ve obez olduğunu söyleyip... Oysa milletimiz aç demeye getirmişsiniz. Hem bu kötücül yaklaşım... Adı “İyi” olan bir partiye hiç yakışıyor mu?" sözleriyle eleştirmişti.

Özdağ'dan Ahmet Hakan'a konuya ilişkin yanıt geldi.

Ahmet Hakan, Özdağ'ın cevabını Hürriyet'teki köşesinde yayınladı:

ÜMİT ÖZDAĞ’IN CEVABI

"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sosyal medyada Suriyeli mülteciler arasında obezite ve şişmanlığın arttığına dair bilgiler paylaşmıştı.

Ben de kendisini eleştirmiştim. Ümit Özdağ, o eleştiriye bir cevap gönderdi.

Aynen yayınlıyorum.

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- Sayın Ahmet Hakan, Suriyeli sığınmacılar konusu üzerinde en fazla duran siyasetçilerden biri olarak temel yaklaşımım başından beri “Allah Suriyeli komşularımızın başına gelen felaketten bütün milletleri korusun” şeklinde olmuştur.

- Suriye’de içsavaşı kışkırtmayı değil aksine barış için mücadele etmemiz gerektiğini savunuyorum. Suriyelilere çadır kentler değil, Suriye’de geri dönebilecekleri bir vatan vermeye çalışmalıyız.

- Sizin değindiğiniz tweet, bir dizi devlet rakamının yan yana konmasındanibarettir.

Ve tek tweet değildir. Hepsini birlikte değerlendirdiğiniz takdirde bir resmin değişik boyutları ortaya çıkmaktadır.

- İyi bir Türkiye’nin oluşmasının şartlarının başında Suriye’nin iyi olması gelmektedir.

İYİ Parti iktidarı, gerçekçi ve milli bir dış politika ile Suriye’de barışın ana dinamiklerini oluşturacaktır. Saygılarımla."