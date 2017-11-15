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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirmeler

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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirmeler
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, sosyal medya hesabından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Twitter hesabından #RakamlarlaTürkiye hashtag'i ile paylaşımlarda bulundu.

Özdağ, nüfusun yüzde 21.2'sinin yoksulluk sınırının altında yaşamasına rağmen, Türkiye'nin 2016 yılında 6 milyar USD'lik yardım bütçesiyle en çok uluslararası yardım yapan 2. ülke olduğunu ifade etti.

Mülteci politikasına da değinen Özdağ, "İnsani gelişmişlik endeksinde 71. sırada olmasına rağmen Türkiye, 2 milyon 715 bin 789 kişi ile Dünya'da en çok mülteci alan ülkedir" ifadelerinin yazılı olduğu bir görsel paylaştı.

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