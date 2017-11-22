Ümit Özdağ'dan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerle ilgili veriler açıkladı.

Doların 4 TL'ye yaklaştığı ve işsizliğin rekor kırdığı dönemde önemli değerlendirmelerde bulunan Özdağ, bir milyonu aşkın Türk vatandaşının açlık sınırının altında yaşadığının altını çizerek, Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 32,6'sının fazla kilolu, yüzde 27,7'sinin obez olduğuna dikkat çekti.

"İSTANBUL'DAKİ SURİYELİLERİN NÜFUSU, 38 İLİN NÜFUSUNDAN FAZLA"

Özdağ, Türkiye yaşayan Suriyeli mülteci sayısına da değindi.

Nüfusun yaklaşık olarak yüzde 4,5'ini Suriyelilerin oluşturduğunu ifade eden Ümit Özdağ, yalnızca İstanbul'daki Suriyeli sayısının Türkiye'deki 38 ilin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Özdağ'ın paylaşımları şöyle: