Bugünkü YENİÇAĞ »

Ümit Özdağ'dan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirme

»
Ümit Özdağ'dan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirme
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerle ilgili veriler açıkladı.

Doların 4 TL'ye yaklaştığı ve işsizliğin rekor kırdığı dönemde önemli değerlendirmelerde bulunan Özdağ, bir milyonu aşkın Türk vatandaşının açlık sınırının altında yaşadığının altını çizerek, Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 32,6'sının fazla kilolu, yüzde 27,7'sinin obez olduğuna dikkat çekti.

"İSTANBUL'DAKİ SURİYELİLERİN NÜFUSU, 38 İLİN NÜFUSUNDAN FAZLA"

Özdağ, Türkiye yaşayan Suriyeli mülteci sayısına da değindi.

Nüfusun yaklaşık olarak yüzde 4,5'ini Suriyelilerin oluşturduğunu ifade eden Ümit Özdağ, yalnızca İstanbul'daki Suriyeli sayısının Türkiye'deki 38 ilin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Özdağ'ın paylaşımları şöyle:

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'dan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmeÜmit Özdağ'dan Suriyelilerle ilgili çarpıcı değerlendirmeİYİ Parti'den Srebsenitsa açıklamasıİYİ Parti'den Srebsenitsa açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlik açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlik açıklamasıMDM ödülleri sahiplerini bulduMDM ödülleri sahiplerini bulduBinali Yıldırım'dan Zarrab çıkışı: Buna kargalar bile gülerBinali Yıldırım'dan Zarrab çıkışı: Buna kargalar bile gülerCHP'li Bülent Tezcan'dan YSK yasa teklifine tekiCHP'li Bülent Tezcan'dan YSK yasa teklifine tekiErdoğan ile Ruhani görüştüErdoğan ile Ruhani görüştüiYi Parti'nin kongre tarihi belli olduiYi Parti'nin kongre tarihi belli olduMustafa Sarıgül'den adaylık açıklamasıMustafa Sarıgül'den adaylık açıklamasıHDP'li Ayşe Başaran, terörist cenazesinde!HDP'li Ayşe Başaran, terörist cenazesinde!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti