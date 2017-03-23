Ümit Özdağ'ın bulunduğu gazeteye provokasyon girişimi

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Bolu'da gazetecillere referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın gazetecilerle sohbeti sırasında, 40 kişilik bir grup bir gazete binasının önüne gelerek provokasyon girişiminde bulundu.

Bu sabah TEM Çaydurt Gişeleri'nde karşılanan Özdağ, yaklaşık 40 araçlık konvoyla kent merkezine gelerek Yukarı Çarşı'da bulunan esnafları ziyaret etti. Özdağ, kentte eğitim ve sağlık alanında 141 eser kazandıran merhum İzzet Baysal'ın kurduğu kendi adını taşıyan vakfı ziyaret etti.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Özdağ, daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerindeki yerel gazeteye ziyarette bulundu. Bu sırada slogan atarak bina önüne gelen 40 kişilik grup protestoda bulundu. Gazete binası önünde önlem alan polis ekipleri, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı atan grubun dağılmasını isteyince kısa süreli gerginlik oldu. Grup, polisin uyarısı üzerine ülkücü yemini ettikten sonra bina önünden ayrılıp, sloganlar eşliğinde 'Gazoz olma efsane ol' yazılı pankart asılan MHP İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Protestocu grup MHP İl Başkanı Adem Evcil'in açıklaması ardından dağıldı.

"TERÖRİSTLERLE KAMPANYA YAPAN KİMDİ?"



Ümit Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen referandumda teröristlerle, casuslarla birlikte 'evet' kampanyası yapan kimdi? Recep Tayyip Erdoğan mı, Ümit Özdağ mı? Bir terör örgütünün terör örgütü olduğunu anlamak için 12 senenin geçmesini bekleyen ve 12 senenin sonunda onun terör ve casusluk örgütü olduğunu anlayan bir kişinin Türkiye'ye verecek neyi var? Kendisi bile dayanamadı 'Özür dilerim' dedi. Niye, çünkü 12 sene anlamamış. Üstelik söylenilmesine ve önüne devlet belgelerinin konulmasına rağmen" dedi.

BAŞBAKAN DA 'HAYIR' OYU VERECEK

Referandumdan 'Evet' çıksa da 'Hayır' çıksa da Türk milletinin evlatları olduklarını ifade eden Özdağ, "'Hayır' çıkınca ne olacak Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Binali Yıldırım her ne kadar Türkiye'yi dolaşıp, 'Bana ihtiyaç yok, ben gereksizim, abidik gubidik adamlar başbakan oluyor' dese de biz onu orada başbakanlıkta tutmaya çalışıyoruz. Eminim ki Binali Yıldırım da sandığa gittiğinde 'hayır' oyu verecektir" diye konuştu.