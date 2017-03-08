Umut Oran: O sözler Bahçeli'nin çöküşünü gösteriyor

Referandum çalışmalarına Isparta'da devam eden CHP'li Oran, Bahçeli'ye yüklendi. Bahçeli'nin MHP Genel Başkan adayı Oğan'a yapılan saldırıyla ilgili sözlerini eleştiren Oran, "Bahçeli'nin Oğan'a yönelik sözleri kendisinin çöküşünü gösteriyor" dedi.

CHP'li eski milletvekili Umut Oran, referandum çalışmaları kapsamında Isparta'ya gitti. Burada vatandaşlarla biraraya gelen Oran, referandum sürecini değerlendirdi.

Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen CHP'li Umut Oran, Bahçeli'nin tansiyonu yükseltmek için kasıtlı olarak kitleleri provoke ettiğini savundu.

BAHÇELİ BİLEREK PROVOKE EDİYOR

Benim tespitlerimin aynısını hem hükümet üyeleri hem de Sn. Devlet Bahçeli tespit etmiş olacaklar ki sürekli olarak kitleleri provoke eden, şiddet ortamının yaratılması için ağır beyanatlarda bulunan, bir çeşit kaos ortamı doğsun ve hayır diyen yurtseverler çalışmaktan vazgeçsin diye tansiyonu yükselten açıklamalar yapıyorlar.

OĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ ÇÖKÜŞÜNÜ GÖSTERİYOR

Hele hele Devlet Bahçeli’nin sırf kendi karşısına Genel Başkan Adayı çıktı diye bir ülkücüye, saygın bir milliyetçi olan Sinan Oğan’a yönelik yaklaşımını büyük bir talihsizlik ve siyaseten çöküşün son noktası olarak görüyorum. Saldırganı kınamak yerine adeta hedef göstererek “yapılan işin yarım bırakılmamasını” istemek en hafif ifadeyle “insanlıktan uzaklaşmak” demektir.

BAHÇELİ GELENEKSEL MHP SİYASETİNDEN UZAKLAŞIYOR

Görünen o ki Sayın Bahçeli, 17 Nisan sabahında siyaseten biteceğini gördüğü için “kayıtsız ve şartsız olarak” AKP’ye teslim olmuş, AKP politikalarının sözcülüğüne soyunmuş ve MHP tabanını “geleneksel MHP” siyasetinden tamamen uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Başkanlık sistemine geçildiği anda MHP’nin siyaseten yok olacağını bilmesine rağmen Sayın Bahçeli’nin böyle bir tavır alması kendi koltuğunu milletin bekasının üstüne koyduğunu ortaya koymaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her partiden yurtseverler vatanın birliği ve milletin bekası için “hayır” demeye hazırdır ve 16 Nisan akşamında açılacak ilk sandıklarla beraber 80 milyon kere hayır denecektir.