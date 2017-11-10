Ünal: "Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var"

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ''Birileri sanki AK Parti cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bir pozisyon içerisindeymiş gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. Bizim Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var'' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. '

'Bugün aziz milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu derin saygı minnet ve onun önderliğinde verilmiş Kurtuluş Savaşı sonucunda bağımsızlığına kavuşmuş milletin Atatürk'ü yad ettiği bir gün. 10 Kasım geldiğinde kim olduğumuzu hatırlarız" diyen Mahir Ünal şöyle devam etti:

"ATATÜRK'LE BİR SORUNUMUZ OLMADIĞINI HERKES BİLİR"

Bu yönüyle 10 Kasım kıymetli bir gün. Bu günü bir yas günü olarak değil bilinç tazeleme yad etme günü olarak görüyoruz. Birileri sanki AK Parti cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bir pozisyon içerisindeymiş gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. Bizim duruşumuz bellidir. Bizim cumhuriyetle Mustafa Kemal Atatürk'le bir sorunumu olmadığını herkes bilir. Bizim kendisini cumhuriyetin sahibi zannedenlerle sorunumuz var. Bizim Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Atatürkçülük üzerinden bu ülkenin tarihine saldıran insanlar önce bir pozisyonlarını gözden geçirsinler.''