Ünal Aysal’dan adaylık açıklaması!

Galatasaray camiasında adı başkan adaylığı için geçen kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal, kendi hayatının çok yoğun olduğunu belirterek adaylık gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Galatasaray yıllık olağan mali kurul için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde bulunan Ünal Aysal, yaptığı açıklamada başlan adayı olmayacağını söyledi.

Aysal, “Aday olmak programım yok. Kendi hayatımda zaten ciddi bir yüküm var. Galatasaray’da bu şerefli görevi bir kere yaptım. Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Galatasaray’ın daha dinç kadrolarla başarılar elde etmesini istiyorum. İyi kadroları ben de desteklerim” diyerek adaylık iddialarına son noktayı koydu.

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın açıklamaları şöyle;

“Genel kurul her zamanki genel kurul. Bu Galatasaraylıların dertleştiği ve sorunlarını paylaştığı kurul… Yurt dışındaydım ve sırf bu genel kurul için geldim.

Geçmişi eleştirip kendi dönemini haklı çıkarmaya çalışmak kötü bir alışkanlık. Ben kendi dönemimle ilgili çok konuştum. Biz yönetimi aldığımız hangi rakamlarla aldıysak o rakamlarda bıraktık. Bizim dönemimizde sportif başarılar yaşandı. Benim üzerime yapıştırmak istedikleri konular, geçmiş dönemden kalma borçlar. Bunlar beni rahatsız etmiyor.

Başarı her şeyden evvel güven unsurunu getirir. Yönetime güven varsa taraftar bunu hisseder. Bunu statta, sponsorlarda ve mağazalarda görürsünüz.

Taraftarların beni istemesi mutlu ediyor. Ben de onları mutlu etmek için her şeye hazırım. Ama bu yeniden başkan olmayı gerektirmiyor.”