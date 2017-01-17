Ünal Tanık FETÖ'den gözaltında

FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan Rota Haber isimli internet portalının genel yayın yönetmeni olan Ünal Tanık gözaltına alındı.

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında yer aldığı iddia edilen, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı öne sürüldü.

Ünal Tanık'ın Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı. Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada çok sayıda doküman ve dijital materyale de el kondu. Tanık, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.