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Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sneijder'li eleştiri

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Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sneijder'li eleştiri
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Maalesef CHP, 'Türkiye son derece güvenli bir ülkedir' diyen Wesley Sneijder'in hassasiyetini dahi gösterememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meselenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Alman Focus dergisine verdiği mülakattaki sözleri olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun uluslararası basına verdiği mülakatlar ve kaleme aldığı makalelerin söylem analizi yapıldığında, sözlerinin Türkiye karşıtı lobilerin oluşturduğu kara propagandaya kaynaklık ettiğinin görüleceğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Maalesef CHP, 'Türkiye son derece güvenli bir ülkedir.' diyen Wesley Sneijder'in hassasiyetini dahi gösterememiştir. Ayhan Oğan konusuna gelince, eski bir MKYK üyemiz olarak kendisine kastı sorulmuştur. O da vesayetten ve FETÖ'den temizlenen devletin yeniden yapılandırılmasını kastettiğini ve başkanı olduğu Sivil Dayanışma Platformu adına konuştuğunu ifade etmiştir. CHP, İzmir'in özerk olmasını teklif eden milletvekili, terörist cenazesine katılan milletvekilleri ve 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen milletvekili hakkında ne yapmayı düşünmektedir?"

İktidarda oldukları 15 yılın sonunda milletin gözünün içine bakarak konuştuklarına işaret eden Ünal, "AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin hikayesini ise herkes biliyor." görüşünü paylaştı.

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