Üniversite sınavı şıklı değil yazılı oluyor!

ÖSYM Başkanı Demir, LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı yazılı sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak" dedi.

Bu yıl yapılacak olan üniversite giriş sınavı LYS'ye yazılı sınav soruları da geliyor. ÖSYM Başkanı Ömer Demir, LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek." dedi.