Üniversitede ikinci dalga operasyonu!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, Anadolu Üniversitesinde çalışmakta olan veya ihraç edilmiş, aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde görevli FETÖ üst düzey öğretim kadrosuna Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana illerinde 3 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent, 15 araştırma görevlisi, 3 bilgisayar işletmenin bulunduğu 35 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda aralarında ihraç edilenlerinde olduğu öğrenilen 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında örgütün 'Anadolu Üniversitesi Akademisyenler Sorumlusu'nun da olduğu iddia edildi.

Diğer yandan 22 şüphelinin Bylock programı kullandığı tespit edildi.

Anadolu Üniversitesine 18 Ağustos 2016 tarihinde yapılan birinci dalgada ise 20 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan inceleme sonucunda 1 dolar ve yayın yasağı bulunan kitapların ele geçirildiği öğrenildi.