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Ünlü araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı

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Ünlü araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı
THEMİS Araştırma A.Ş. tarafından 21.YY Türkiye Enstitüsü için referandum araştırma yapıldı. Son ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi. AKP'de 'hayır' diyenler yüzde 23,7.

THEMİS Araştırma Şirketi, 10-18 Şubat tarihleri arasında anket çalışması yaptı. Çalışmada kararsızlar dağıtılmadan önce ‘hayır’ yüzde 45,2; ‘evet’ yüzde 33,2; söylemeyenler yüzde 13,3; oy kullanmayanlar yüzde 8,3 olarak belirlendi. Oy kullanmayanlar ve oyunu söylemeyenler dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

Aynı araştırma şirketinin belirlenen tarihlerde yaptığı ankete göre; bugün seçim olsa AKP yüzde 39,5; CHP 27,1; HDP yüzde 10,0; MHP yüzde 8,4 olarak tespit edildi.

Ankette parti bazlı sorulan “referandumda tercihiniz hangi yönde olacaktır” sorusuna, kendisini AKP’li olarak tanımlayanların yüzde 72’sinin evet; yüzde 23,7’sinin hayır demesi dikkat çekti.

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