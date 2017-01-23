Bugünkü YENİÇAĞ »

Ünlü araştırma şirketi: MHP seçmeni 'hayır'a yöneliyor

»
Ünlü araştırma şirketi: MHP seçmeni 'hayır'a yöneliyor
SONAR Araştırma Şirketi müdürü Hakan Bayrakçı, referandumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayrakçı, referandumda sonucu MHP seçmeninin belirleyeceğinin altını çizerken, "son 1 haftada MHP seçmeni 'hayır'a yönleniyor" ifadelerini kullandı.

SONAR Araştırma Şirketi müdürü Hakan Bayrakçı, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ekonomideki gidişatın ve Başkanlığa karşı olan MHP’lilerin yürüteceği kampanyanın belirleyici olacağını belirtti. Bayrakçı, "Ekonomide sıkıntı devam ederse ve MHP'liler de iyi bir kampanya yapabilirse o zaman ‘hayır'ın ‘evet'i yakalama imkânı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

MHP SEÇMENİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HAYIR DİYECEK

Bayrakçı, MHP yönetimi ile MHP seçmenleri arasında başkanlık konusunda görüş farkı olduğunu ifade ederek "AKP ve MHP ‘evet'i savunsaydı, CHP de tek başına ‘hayır'ı savunsaydı HDP de çekimser olsaydı inandırıcı bir şekilde, o zaman yine başa baş gelebilirlerdi, hayır çıkabilirdi. Fakat şimdi CHP ve HDP aynı tarafta, bu ciddi bir koz AKP ve MHP için. Daha doğrusu MHP yönetimi için diyelim. MHP seçmeninin çok büyük çoğunluğu ‘hayır' verecek, onun için fark olur demiyoruz, yoksa fark olurdu" dedi.

SON 1 HAFTA MHP SEÇMENİ 'HAYIR'A YÖNLENİYOR

Bayrakçı, referanduma az bir zaman kala referandum sonucuna ilişkin kesin tahminlerini açıklayacaklarını belirtirken "Şu anda tahminimi sorarsanız havanın son bir haftada biraz değiştiğini görüyorum. MHP seçmeni ‘hayır'a yöneliyor. Bunu çevirebilirler mi bilmiyorum, çünkü MHP seçmeni Tayyip Erdoğan refleksiyle yönlenen bir seçmen değil, milliyetçi bir seçmen, ilginç bir seçmen kitlesi. Onları Devlet Bahçeli artık yönlendiremez, onları kiminle toparlamaya çalışırlar, bilemiyorum" dedi.

İlgili Haberler
Eski MHP'li vekilden tepki istifasıMHP'nin kalesinde istifa depremiİsmet Özel'den "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" sözlerine sert tepkiEski Bakan'dan başkanlık tepkisi!
  • Yorumlar 6
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Başkanlık sistemine neden karşıyız?Başkanlık sistemine neden karşıyız?Ünlü araştırma şirketi: MHP seçmeni 'hayır'a yöneliyorÜnlü araştırma şirketi: MHP seçmeni 'hayır'a yöneliyorEski MHP'li vekilden tepki istifasıEski MHP'li vekilden tepki istifasıMHP'nin kalesinde istifa depremiMHP'nin kalesinde istifa depremiİsmet Özel'den "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" sözlerine sert tepkiİsmet Özel'den "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" sözlerine sert tepkiEski Bakan'dan başkanlık tepkisi!Eski Bakan'dan başkanlık tepkisi!Sinan Oğan: Midem bulanıyor!Sinan Oğan: Midem bulanıyor!MEB'de AKP'li Başkandan torpil skandalıMEB'de AKP'li Başkandan torpil skandalıCHP meydanlara iniyor!CHP meydanlara iniyor!Anayasa satrancı nasıl bitecek?Anayasa satrancı nasıl bitecek?
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti