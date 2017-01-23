Ünlü araştırma şirketi: MHP seçmeni 'hayır'a yöneliyor

SONAR Araştırma Şirketi müdürü Hakan Bayrakçı, referandumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayrakçı, referandumda sonucu MHP seçmeninin belirleyeceğinin altını çizerken, "son 1 haftada MHP seçmeni 'hayır'a yönleniyor" ifadelerini kullandı.

SONAR Araştırma Şirketi müdürü Hakan Bayrakçı, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ekonomideki gidişatın ve Başkanlığa karşı olan MHP’lilerin yürüteceği kampanyanın belirleyici olacağını belirtti. Bayrakçı, "Ekonomide sıkıntı devam ederse ve MHP'liler de iyi bir kampanya yapabilirse o zaman ‘hayır'ın ‘evet'i yakalama imkânı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

MHP SEÇMENİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HAYIR DİYECEK

Bayrakçı, MHP yönetimi ile MHP seçmenleri arasında başkanlık konusunda görüş farkı olduğunu ifade ederek "AKP ve MHP ‘evet'i savunsaydı, CHP de tek başına ‘hayır'ı savunsaydı HDP de çekimser olsaydı inandırıcı bir şekilde, o zaman yine başa baş gelebilirlerdi, hayır çıkabilirdi. Fakat şimdi CHP ve HDP aynı tarafta, bu ciddi bir koz AKP ve MHP için. Daha doğrusu MHP yönetimi için diyelim. MHP seçmeninin çok büyük çoğunluğu ‘hayır' verecek, onun için fark olur demiyoruz, yoksa fark olurdu" dedi.

SON 1 HAFTA MHP SEÇMENİ 'HAYIR'A YÖNLENİYOR

Bayrakçı, referanduma az bir zaman kala referandum sonucuna ilişkin kesin tahminlerini açıklayacaklarını belirtirken "Şu anda tahminimi sorarsanız havanın son bir haftada biraz değiştiğini görüyorum. MHP seçmeni ‘hayır'a yöneliyor. Bunu çevirebilirler mi bilmiyorum, çünkü MHP seçmeni Tayyip Erdoğan refleksiyle yönlenen bir seçmen değil, milliyetçi bir seçmen, ilginç bir seçmen kitlesi. Onları Devlet Bahçeli artık yönlendiremez, onları kiminle toparlamaya çalışırlar, bilemiyorum" dedi.